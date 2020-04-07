Об этом Президент заявил в ходе совещания о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом.
— Магазины, некоторые аптеки в два-три раза подняли цены. Как в России? В 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно!
Глава государства обратил внимание: ситуация с ценообразованием, как и с наличием масок, на жестком контроле.
— Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом проверять эти магазины и аптеки: никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и на лимоны. Разбирайтесь!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о повышенных ценах на средства защиты: никому не позволено на этом наживаться!
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