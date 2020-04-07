В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Об этом сегодня заявила журналистам заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, пишет БЕЛТА.
«Одним из основных вопросов является минимизация рисков занесения и распространения инфекции. Это значит, что мы продолжаем работу по поиску, локализации всех тех контактных (лиц. — Прим. БЕЛТА), которые сегодня у нас регистрируются. Работа службы не прекращается и ночью. Проводятся эпидрасследование каждого случая, весь комплекс мероприятий в лечебных учреждениях. При необходимости проводятся и дезинфекционные мероприятия», — рассказала главный государственный санитарный врач.
По ее словам, в целом на состоявшемся у Президента совещании обсужден целый перечень вопросов, которые касаются развития эпидситуации, принимаемых мер по минимизации последствий. Особое внимание Глава государства уделил вопросу защиты и поддержки медиков, включая средства индивидуальной защиты, оплату труда, обеспечение питанием.
Фото: архив БЕЛТА
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«Работа службы не прекращается и ночью» — главный санитарный врач Беларуси о борьбе с коронавирусом
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