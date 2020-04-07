Беларусь не допустила лавинообразного роста заболеваемости коронавирусом

Об этом заявил Президент на совещании во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что сегодня уже во всем мире говорят о тех проблемах, которые мы можем породить в экономике, нагнетая психоз вокруг распространения коронавируса. В этой связи Александр Лукашенко напомнил о высказывании президента США Дональда Трампа о том, что если завтра американцы не выйдут на работу, то умрет больше людей, чем от коронавируса.
— У нас, конечно, так не будет, потому что у нас еще социальная экономика, — отметил Александр Лукашенко. — Это не Соединенные Штаты Америки: есть страховка — лечим, нет — умирай под забором. Поэтому столько еще смертей. И это у меня информация неофициальная, от тех людей из Беларуси, которые там работают врачами. У нас, конечно, этого нет. Мы боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот, каждый, сам свое здоровье.
По словам Александра Лукашенко, в этом тоже наша проблема, поскольку не все люди хотят заниматься спортом, вести здоровый образ жизни — не курить и не пить, правильно питаться:
— А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит. Нещадно пил, все мы понемножку страдаем эти делом. Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились.
Александр Лукашенко отметил, что распространение вирусной инфекции заставило людей соблюдать элементарные правила гигиены и позволило встряхнуть систему здравоохранения:
—Никто не ослаблял борьбу с вирусными заболеваниями. Мы понимаем, что распространение вируса приобрело слишком большие масштабы. Поэтому ВОЗ назвала этот процесс пандемией.
Беларусь не обошел стороной этот процесс, сказал Президент:
— Заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается. Хотя и нет нарастания лавинообразного, чего мы все с вами боялись изначально и делали все, чтобы притормозить этот процесс.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь не допустила лавинообразного роста заболеваемости коронавирусом
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