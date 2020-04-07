Мяса и молока хватит для внутреннего и внешних рынков, заявляют производители и переработчики

На совещании о работе нефтеперерабатывающего комплекса Александр Лукашенко обратил внимание, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность страны. Это связано с возможными последствиями распространения коронавируса. Ряд защитных мер уже принят. Введен временный запрет на вывоз некоторых продуктов растениеводства. А какова ситуация с животноводческой продукцией, достаточно ли ее, надо ли ограничивать экспорт?





В Беларуси уже много лет избыток мясо-молочной продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Уровень самообеспечения по мясу и мясным продуктам — 135,2 процента, молокопродуктам — 235,1. За два месяца 2020-го (официальной квартальной статистики пока нет) организациями системы Минсельхозпрода переработано 107,6 процента молока и 108,6 — скота к соответствующему периоду прошлого года. Выросло производство всех видов готовой продукции. При этом у многих переработчиков есть свободные мощности. Так что даже при дальнейшем увеличении производства сырья ему найдется применение.

За первые два месяца поставки на внутренний рынок выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года по цельномолочной продукции на 1%, мясу и мясопродуктам — 3%, колбасным изделиям — на 5%, маслу животному — 13%. Как видим, ажиотажа у потребителей не было. При этом на складах перерабатывающих предприятий всегда достаточный запас основных видов мясо-молочной продукции.

А вот и свежая информация. По предварительным данным, валовое производство молока в сельхозорганизациях за первый весенний месяц существенно выросло по сравнению с зимними. В январе надоено 596 тысяч тонн молока (104,3 процента к первому месяцу прошлого года), в феврале — 568 тысяч (106,4), в марте — 616 тысяч (104,2).

Как говорилось выше, официальная статистика за квартал будет позже. Но некоторые переработчики поделились предварительными цифрами. Гендиректор Брестского мясокомбината Павел Буховецкий сообщил: производство продукции за три месяца по сравнению с прошлогодним первым кварталом увеличилось на 5,5 процента. Трудностей в работе нет. Возросли и поставки на внешний рынок.

Доволен результатами и руководитель Полоцкого агропромышленного объединения Василий Хаменок. Головным предприятием его в этом году стал местный молочный комбинат. В сырьевой зоне производство молока выросло на 10 процентов. Выпуск готовой продукции увеличился на 26%. Особенно порадовал экспорт. Этот показатель к первому кварталу прошлого года составил 213 процентов. За счет чего? В прошлом году на некоторые виды готовой продукции, как это нередко бывало в последнее время, Россельхознадзор накладывал периодические ограничения. Для преодоления проблемы стали искать другие рынки. Освоили поставки в Азербайджан, Сирию, Китай, Казахстан.

Как видим, уровень обеспеченности внутреннего рынка тревоги не вызывает. Сельчане всегда будут доить коров и выращивать скот. Но поскольку производство мясо-молочной продукции растет, остается только одно — увеличивать продажи на внешние рынки. Что и делает наш АПК.

Доставка товаров и грузоперевозки в мире не прекращены. Поэтому нынешняя ситуация не должна повлиять и на экспорт продовольствия. Беларусь намерена по итогам года нарастить поставки за рубеж более чем на 4 процента. Об этом в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов: «В этом году планируем выйти на 5,7 миллиарда долларов. В целом мы видим, что пока к этой цифре движемся. Уже есть даже статистика за два месяца текущего года. Увеличили объем экспорта на 9,7 процента, выручив 919 миллионов долларов».

Независимо от того, болеют люди или здоровы, введен карантин или нет, есть хочется всем. Алексей Богданов добавил, что серьезных трудностей в связи с противоэпидемическими мерами не ощущается. Возможны лишь временные задержки транспорта на границе, связанные с дополнительной проверкой водителей. При этом задача для всех экспортеров остается прежней: увеличить присутствие в тех странах, куда уже реализуется продукция, и активно искать новые рынки сбыта.