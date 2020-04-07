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  2. Лукашенко поручил максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав

Лукашенко поручил максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав

Об этом заявил сегодня Президент на совещании по вопросам поставок нефти в Беларусь. Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны:



 Мы не единожды обращались в этом году и в конце прошлого года к этим проблемам. При всех проблемах более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший за ней коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию. Поэтому давайте еще раз разберемся, какова у нас сегодня загрузка перерабатывающих мощностей? Какие показатели эффективности имеем за отчетный период, потому что экономика и деньги прежде всего.  



Говоря о перспективах развития отрасли, Президент отметил, что нефтяной рынок чрезмерно лихорадит, а его конъюнктура абсолютно непрогнозируема:

 Волатильность бешеная. То нефть до обеда падает в цене, затем стабилизируется, возвращается к тому же уровню, потом опять падает. И неизвестно, что еще будет. Тем не менее задача таких стран, как наша, —быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав. Вы сегодня видите, они уже обнаглели до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры они играют и какие цели преследуют. Это Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Россия. Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть… К сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Глаза у всех позеленели, когда почувствовали, что падение доходов и так далее… Но мы за этим наблюдаем и давайте откровенно говорить: нам надо в этой ситуации сориентироваться и, если необходимо, приспособить свою экономику, свое общество к тому, чтобы не понести потерь. А если и будут потери, они должны быть минимальными . Поэтому я всегда говорю: экономика во главе угла. Главное сегодня —экономика. Одно из направлений — это нефтепереработка, нефтепродукты, закупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть. Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой наша политика.




Александр Лукашенко констатировал, что пока в этом направлении сделано недостаточно:

 Проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования в рамках нормальных договорных отношений (максимум с участием концерна «Белнефтехим»), мы все еще вынуждены рассматривать на самом высоком уровне. Это значит, что при возникновении сложностей в полной мере не задействуется экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциал страны. Если вопрос важный и экстренный, то и напрягаться должны не один-два человека, а вся вертикаль. Нерешаемых проблем здесь нет в принципе и быть не может.

Фото: БЕЛТА
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