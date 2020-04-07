Лукашенко поручил максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав

Об этом заявил сегодня Президент на совещании по вопросам поставок нефти в Беларусь. Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны:
— Мы не единожды обращались в этом году и в конце прошлого года к этим проблемам. При всех проблемах более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший за ней коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию. Поэтому давайте еще раз разберемся, какова у нас сегодня загрузка перерабатывающих мощностей? Какие показатели эффективности имеем за отчетный период, потому что экономика и деньги прежде всего.
Говоря о перспективах развития отрасли, Президент отметил, что нефтяной рынок чрезмерно лихорадит, а его конъюнктура абсолютно непрогнозируема:
— Волатильность бешеная. То нефть до обеда падает в цене, затем стабилизируется, возвращается к тому же уровню, потом опять падает. И неизвестно, что еще будет. Тем не менее задача таких стран, как наша, —быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав. Вы сегодня видите, они уже обнаглели до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры они играют и какие цели преследуют. Это Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Россия. Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть… К сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Глаза у всех позеленели, когда почувствовали, что падение доходов и так далее… Но мы за этим наблюдаем и давайте откровенно говорить: нам надо в этой ситуации сориентироваться и, если необходимо, приспособить свою экономику, свое общество к тому, чтобы не понести потерь. А если и будут потери, они должны быть минимальными . Поэтому я всегда говорю: экономика во главе угла. Главное сегодня —экономика. Одно из направлений — это нефтепереработка, нефтепродукты, закупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть. Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой наша политика.
Александр Лукашенко констатировал, что пока в этом направлении сделано недостаточно:
— Проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования в рамках нормальных договорных отношений (максимум с участием концерна «Белнефтехим»), мы все еще вынуждены рассматривать на самом высоком уровне. Это значит, что при возникновении сложностей в полной мере не задействуется экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциал страны. Если вопрос важный и экстренный, то и напрягаться должны не один-два человека, а вся вертикаль. Нерешаемых проблем здесь нет в принципе и быть не может.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав
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