На Климовичском ликеро-водочном заводе наладили выпуск антисептика

Первую партию отгрузят уже сегодня. С учетом возросшего спроса на дезинфицирующие средства на климовичском предприятии в сжатые сроки получили все необходимые сертификаты на выпуск новой продукции.





Под производство перепрофилировали неиспользовавшийся в последние годы цех. За смену планируется выпускать около 2 тонн дезсредства в литровых емкостях.

Однако на предприятии готовы увеличить объемы производства при наличии спроса. В первую очередь востребованная продукция будет поставляться в государственную аптечную сеть «Фармация».