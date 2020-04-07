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  2. На Климовичском ликеро-водочном заводе наладили выпуск антисептика

На Климовичском ликеро-водочном заводе наладили выпуск антисептика

Первую партию отгрузят уже сегодня. С учетом возросшего спроса на дезинфицирующие средства на климовичском предприятии в сжатые сроки получили все необходимые сертификаты на выпуск новой продукции. 


Под производство перепрофилировали неиспользовавшийся в последние годы цех. За смену планируется выпускать около 2 тонн дезсредства в литровых емкостях. 

Однако на предприятии готовы увеличить объемы производства при наличии спроса. В первую очередь востребованная продукция будет поставляться в государственную аптечную сеть «Фармация».

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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