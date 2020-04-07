Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников стационаров

Минздрав собирается усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом, пишет БЕЛТА.





Министр обратил внимание, что масочный режим по приказу Минздрава был установлен достаточно давно. "По этому поводу в СМИ активно обсуждалось, что мы вводим карантин. Это не карантин, а масочный режим, поскольку всякое бывает — как возможное инфицирование медработников, так и пациентов от больного медработника", — уточнил Владимир Караник.

Глава ведомства отметил, что обеспечение безопасной работы медперсонала находится в поле зрения Минздрава. "Есть отделения больниц (где госпитализированы пациенты с коронавирусной инфекцией), которые снабжаются соответственно — средствами биологической защиты, защиты лица, глаз, а также очками либо защитными щитками, респираторами противовирусной защиты, перчатками, бахилами и так далее. Эти средства имеются в достаточном количестве", — сказал он.