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  2. Президент о ситуации с коронавирусом в стране: мы должны победить, спасти людей достойно

Президент о ситуации с коронавирусом в стране: мы должны победить, спасти людей достойно

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания о готовности системы здравоохранения противодействовать  угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Прежде всего он констатировал: в стране нет скачкообразного роста числа заболевших.


— У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава Богу, что не лавинообразный. И это надо удержать.

Глава государства также подчеркнул, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику, что необходимо обратить внимание на здоровье врачей.

— Важнейшая задача — защити врачей!  Врач должен быть хотя бы минимально защищен, чтобы мы потом не лечили их. Врач должен больных лечить! Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя.

Президент призвал не создавать ажиотаж вокруг темы, а выполнять свой долг. Он также заверил присутствующих, что готов лично оказать любую помощь и поддержку.

— Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны победить красиво. Мы должны спасти людей достойно! 

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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