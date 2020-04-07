Лукашенко требует завершить посевную в кратчайшие сроки

Об этом Президент заявил в ходе совещания о поставках нефти в страну. Он поинтересовался у участников встречи, как обеспечена потребность в автомобильном топливе для весенних полевых работ.
— Особо обращаю на это внимание: вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат — и вчерашние самые развитые, передовые страны. Поэтому сельское хозяйство и прежде всего нынешняя посевная кампания — важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание. Должен сказать, несмотря на то, что влага из почты уходит мгновенно — ночью мороз, утром солнце, — некоторые даже влагу не закрыли. Особенно в Минском районе, что удивительно. Неужели непонятно, что нужно прежде всего пройтись культиватором и разрыхлить почву — закрыть влагу. Мы еще под Минском должны учить кого-то работать! Движения в этом вопросе никакого нет!
Глава государства обратил внимание, что поля эти довольно высокие, с высоким содержанием песков:
— Сделайте все, чтобы мы могли в этом направлении двигаться. И не надо оправдываться тем, что там будем сеять кукурузу или картошку, влагу закрывать нужно как можно раньше. Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. А вопрос продовольствия в текущем году во всем мире станет особенно остро. Требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл (сельскохозяйственных работ — Прим. ред.) в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников Президента и уполномоченных по областям. Это задача номер один, и важнее ее нет. И как у нас тут разглагольствуют — карантин, комендантский час… Слушайте, это проще всего.
Президент также предупредил участников совещания о недопустимости того, что они могут пообещать принять на хранение полмиллиона тонн нефтепродуктов и не сделать этого.
— Сегодня нефть дешевая. Надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас.
Фото: архив БЕЛТА
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Лукашенко требует завершить посевную в кратчайшие сроки
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