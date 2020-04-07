Караник: Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными пациентами

Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у Президента Беларуси, пишет БЕЛТА.

По словам министра, сейчас те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда. "Правительством на сегодняшний момент обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен труд медиков", — отметил министр.

При этом он обратил внимание: "Сколько мы ни общались с нашими коллегами, никто не ставил во главу угла именно вопрос материального стимулирования. Люди выполняют свой долг, но мы понимаем, в каких тяжелых условиях они работают, и, во-первых, уже увеличили доплаты, а во-вторых, будем стремиться делать это и дальше".