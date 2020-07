День военно-морского флота, черничный фестиваль и спартакиада по парусному спорту. Главное за воскресенье

Около стелы «Минск – город-герой» собрались сотни моряков: это офицеры, мичманы, матросы в отставке и запасе и члены их семей, а также моряки из Минска и других областей. Традиционно в последнее воскресенье июля они отмечают свой профессиональный праздник. Гости возложили цветы к памятнику погибшим воинам. Затем прошел торжественный митинг и минута молчания в память о тех, кого уже нет. Подробности читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.Для гостей организовали концертно-развлекательную программу с участием детских коллективов, конкурс цветочно-ягодных композиций, соревнования по сбору черники в лесах на территории района «Беги со вкусом». Для детей подготовили отдельную игровую зону и развлекательную программу «Черничное смузи» с участием ростовых кукол.На соревнования приехали команды из Гомеля, Гродно, Минска и представители самого РЦОПа – всего 32 человека в возрасте от 8 до 17 лет. Ребята соперничали в нескольких классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7». Подробности и множество ярких фото - в нашем материале , первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания.Всего зарегистрированы 67 132 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа, скончались 534 пациента. Проведено 1 251 359 тестов.Об этом заявил глава Правительства Роман Головченко. Он отметил, что главной задачей в острый период пандемии было сохранить трудовые коллективы, не допустить веерной потери рабочих мест, чтобы люди просто остались ни с чем.Таким мнением поделился народный учитель Беларуси Валерий Барашков. По словам Валерия Барашкова, современная система образования дает все необходимое для работы учителей и качественного обучения детей.Митинг в память о моряках флотилии прошел на берегу Березины, в городском поселке Паричи. При обороне и защите этого местечка в боях с немецкими оккупантами флотилия понесла потери, погибло немало моряков.Знак открыт на набережной Березины по инициативе ветеранской организации бывших военнослужащих ВМФ при поддержке районных властей, предприятий и организаций города.. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко. По его словам, в первую очередь благодаря тем решениям, которые были приняты и которые критиковались (в том числе и внутри страны отдельными силами) мы смогли избежать экономического хаоса.Об инфляции Роман Головченко сказал , что мы находимся в прогнозных параметрах. Премьер-министр выразил недоумение высказываниями некоторых экспертов, которые очень активно комментируют действия Правительства и нагнетают напряженность.Экономическую составляющую проекта прокомментировал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк:. Такая норма заложена в проекте постановления Совмина «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 2019 г. № 395». Документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится по 1 августа.Первым в стране преодолел намолот в 2 тысячи тонн экипаж комбайнеров из ОАО «Кухчицы» Клецкого района в составе старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского. Герои дня приняв поздравления, подарки и пожелания держать планку лидерства, поделились, что вместе работают уже 18 лет.Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Текущий год благоприятный по погодно-климатическим условиям. На днях чествовали 40 комбайнеров, которые намолотили тысячу тонн.Вопросы к игре и физической готовности первой ракетки Беларуси есть. Однако время на исправление шероховатостей до рестарта официального сезона еще остается. Не за горами возобновление официального сезона в теннисе.«Торпедо-БелАЗ» разгромило РЦОР-БГУ. «Студенты» проиграли – 1:4. Для них это третье поражение подряд. Хотя именно РЦОР-БГУ открыл счет. Подробнее - в нашем отчете Победив, действующий вице-чемпион вышел на чистое первое место в таблице. БАТЭ подходил к отчетной встрече, имея всего две победы в семи последних матчах. И это, конечно, порождало разговоры о том, что борисовчане в кризисе, а шансы «Минска» не так малы, как кажется на первый взгляд.Счет — 4:0. «Горняки», учитывая разгромную победу БАТЭ над «Минском» (6:0) в этом туре, должны были также набирать три очка, чтобы не отпустить конкурента в борьбе за чемпионство. В итоге с этой задачей команда Юрия Вернидуба справилась более чем уверенно.Накануне были сыграны три встречи 36-го тура чемпионата Италии по футболу. «Брешиа» уступила «Парме» – 1:2. «Наполи» отпраздновал победу над «Сассуоло» – 2:0.Транспортное средство, в котором было около 40 человек, опрокинулось в кювет. Люди ехали на встречу выпускников. О том, что привело к дорожно-транспортному происшествию, пока не сообщается.которые были вызваны проливными дождями, продолжающимися вот уже двое суток. Кроме того, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Десятки домов разрушены.Жертвой аварии стал пятилетний ребенок. Случилось опрокидывание минивэна Toyota, за рулем которой была женщина 1984 года рождения. Всего в машине находились десять человек - трое взрослых и семеро детей.В результате инцидента пострадали не менее семи человек. Пожарная служба столицы Германии проинформировала о «серьезном дорожно-транспортном происшествии».Теперь злоумышленнику, о мотивах которого ничего не сообщается, грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро. Известно, что 39-летний выходец из Руанды добровольно помогал в соборе и в день пожара должен был закрыть его двери.Музей науки и космоса острова подтвердил произошедшее благодаря одной из своих камер. В зоне падения можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.Пакеты созданы из специального материала, который на ощупь и по своей фактуре ничем не отличается от обычного полиэтилена, а в его состав входит, в частности, сахарный тростник. По данным японской компании, такие пакеты способны полностью разложиться в морской воде всего за один год.Оливия де Хэвилленд ушла во сне в своем доме в Париже. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд дважды становилась обладательницей премии "Оскар" (за фильмы "Каждому свое" (To Each His Own, 1948) и "Наследница" (The Heiress, 1949), два раза она получила "Золотой глобус".Джон Сэксон скончался на 84-м году жизни. Наиболее известные работы актера – «Аппалуза», «Кошмар на улице вязов» (три части – 1984, 1987, 1994) и «От заката до рассвета».Как отмечают специалисты, вы можете без остановки испытывать разнообразные препараты по уходу за кожей, но реальный способ эффективной борьбы со старением — правильное питание. Подробнее - в нашей новости.По ее словам, COVID-19 проявился как простуда у ее супруга рэпера Алексея Узенюка (Элджея), а потом и у нее. Как Ивлеева чувствует себя теперь, читайте здесь В понедельник в нашей стране не обойдется без осадков. Но при этом будет по-прежнему жарко. В отдельных районах в пиковые дневные часы воздух прогреется до 30 градусов. Подробнее - в нашем прогнозе.