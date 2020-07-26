Головченко: ситуация на рынке труда абсолютно управляемая

Об этом глава Правительства Роман Головченко заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Он отметил, что главной задачей в острый период пандемии было сохранить трудовые коллективы, не допустить веерной потери рабочих мест, чтобы люди просто остались ни с чем.

- Порядка 60 тысяч человек работало в режиме неполной занятости. Около 50 тысяч - по сокращенной рабочей неделе. Сейчас обратно идет процесс, ситуация выправляется, то есть предприятия возвращаются к нормальному ритму работы, - подчеркнул Роман Головченко. - И Президент очень жестко спрашивает всегда за необоснованные увольнения, особенно в частном секторе. Я могу со всей ответственностью сказать, что мы такого не допустили. Мы провели силами инспекции по труду проверки практически в 700 организациях, крупных и средних, на предмет соблюдения трудового законодательства. Сейчас работа продолжается: порядка 200 предприятий частной формы собственности мониторим. Единичные случаи, когда нарушались права работников. Поэтому на рынке занятости ситуация абсолютно управляемая.