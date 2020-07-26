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В Минске отметили День военно-морского флота

Сегодня около стелы «Минск – город-герой» собрались сотни моряков: это офицеры, мичманы, матросы в отставке и запасе и члены их семей, а также моряки из Минска и других областей. Традиционно в последнее воскресенье июля они отмечают свой профессиональный праздник. Гости возложили цветы к памятнику погибшим воинам. Затем прошел торжественный митинг и минута молчания в память о тех, кого уже нет. Позже – трогательные воспоминания о службе, поиск общих знакомых и разговоры о море, без которого они не представляют жизни.











Несмотря на то, что у нашей страны нет выхода к большой воде и своего флота, в советское время каждый третий белорус служил в море. Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский и Каспийский – в Минске в этот день встречаются сослуживцы разных лет и флотов. В Белорусском союзе военных моряков почти полторы тысячи человек. Сегодня они собираются во всех областях. Председатель Белорусского союза военных моряков, капитан 2-го ранга Валерий Холодилин рассказал sb.by, что такие праздники – хороший повод встретиться давним друзьям:

– Моряки – это стиль жизни. Когда проходишь службу такого рода, вырабатываются доброта, уважение друг к другу. Ведь быт корабля, порой по несколько месяцев бок о бок, приучает к коллективности, поддержке, дружбе. Ее, к слову, несем через всю жизнь. В сентябре прошлого года моему экипажу исполнилось 40 лет. Некоторых товарищей не видел по два десятка лет. Так вот когда встретились, было чувство, будто не расставались. Моряки стараются помогать бывшим сослуживцам, поддерживать память о тех, кого уже нет. За последние несколько лет установили ряд памятников в Быхове, Чечерске, Жлобине, Ивацевичах. В этом году еще один появится в Светлогорске. 





Многие моряки пришли на праздник со своими семьями. Одни просто рассказывают детям о службе, другие же – мечтают о продолжении военно-морской истории. К слову, именно патриотическое воспитание молодежи Белорусский союз военных моряков считает одной из своих главных задач.

О своей службе на Северном и Балтийском флотах часами может рассказывать Владимир Ворошнин – он был в море с 1961 по 1987 годы, уволился капитаном 1-го ранга:

– Хватало всего, но одно могу сказать – мы всегда находили общий язык с членами экипажа. Ведь на флот попадали люди особенные – интеллектуальные, физически выносливые. Знаете, по возможности собираемся. Три года назад прошла встреча в Минске, на которую приехали сослуживцы из Казахстана, России, Украины. Мы посмотрели достопримечательности столицы, пообщались. Приятно, что есть такая тесная связь. Кстати, в этом году вели работу над изданием серии марок о моряках военно-морского флота Беларуси. 

В Беларуси насчитывается около 250 тысяч мужчин, которые в разное время проходили службу в военно-морском флоте СССР.














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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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