В Минске отметили День военно-морского флота

Несмотря на то, что у нашей страны нет выхода к большой воде и своего флота, в советское время каждый третий белорус служил в море. Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский и Каспийский – в Минске в этот день встречаются сослуживцы разных лет и флотов. В Белорусском союзе военных моряков почти полторы тысячи человек. Сегодня они собираются во всех областях.рассказал sb.by, что такие праздники – хороший повод встретиться давним друзьям:Многие моряки пришли на праздник со своими семьями. Одни просто рассказывают детям о службе, другие же – мечтают о продолжении военно-морской истории. К слову, именно патриотическое воспитание молодежи Белорусский союз военных моряков считает одной из своих главных задач.О своей службе на Северном и Балтийском флотах часами может рассказывать– он был в море с 1961 по 1987 годы, уволился капитаном 1-го ранга:В Беларуси насчитывается около 250 тысяч мужчин, которые в разное время проходили службу в военно-морском флоте СССР.