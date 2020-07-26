На Гомельщине в этом году ожидается высокий урожай зерновых

Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»:

- Мы видим, что и урожайность выше, и некоторые наши хозяйства, как допустим, в Брагинском районе уже вышли на 51% уборки, в Добрушском - на 48%. Текущий год благоприятный по погодно-климатическим условиям, и Днепро-Брагинское водохранилище, которое мы заполнили, тоже сыграло свою роль. На днях мы чествовали 40 комбайнеров, которые намолотили тысячу тонн.





Говоря о развитии постчернобыльских земель, Геннадий Соловей отметил:

- Государственная программа предусматривает переход от реабилитации к социально-экономическому развитию этих регионов. Мы здесь получаем чистую продукцию, строим жилье, социальные объекты. Развивается малый бизнес. В текущем году создано 67 таких предприятий и 550 рабочих мест. Поддержка государства очень ощутима, и мы развиваемся дальше.

Губернатор напомнил, что недавно в Гомеле ввели одну из современных поликлиник:

- Следующий год тоже для нас знаковый. Мы приступаем к строительству дополнительных помещений больницы скорой медицинской помощи. У нас в области имеется 12 КТ, еще три планируется поставить. Материально-техническое обеспечение региона более современным медицинском оборудованием будет продолжаться, потому что это для наших людей.