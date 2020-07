Актриса из "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет

Оливия де Хэвилленд

По сведениям интернет-издания Deadline, Оливия де Хэвилленд ушла во сне в своем доме в Париже.Актриса появилась на свет 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер работал преподавателем в британском колледже. Когда ее родители развелись, будущая знаменитость вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию.В 18-летнем возрасте она получила предложение заключить контракт от студии Warner Brothers. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд дважды становилась обладательницей премии "Оскар" (за фильмы "Каждому свое" (To Each His Own, 1948) и "Наследница" (The Heiress, 1949), два раза она получила "Золотой глобус".