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Актриса из "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет

Актриса Оливия де Хэвилленд, прославившаяся, сыграв роль Мелани Гамильтон в кинокартине "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), скончалась 25 июля на 105-м году жизни, пишет ТАСС.

По сведениям интернет-издания Deadline, Оливия де Хэвилленд ушла во сне в своем доме в Париже.

Оливия де Хэвилленд
© AP Photo/Kevork Djansezian

Актриса появилась на свет 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер работал преподавателем в британском колледже. Когда ее родители развелись, будущая знаменитость вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. 

В 18-летнем возрасте она получила предложение заключить контракт от студии Warner Brothers. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд дважды становилась обладательницей премии "Оскар" (за фильмы "Каждому свое" (To Each His Own, 1948) и "Наследница" (The Heiress, 1949), два раза она получила "Золотой глобус".
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