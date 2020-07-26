Лукашенко: белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом

, - говорится в поздравлении в адрес Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса.Глава белорусского государства с удовлетворением отметил продуктивность двустороннего сотрудничества., - подчеркнул Президент.В послании Раулю Кастро Русу Александр Лукашенко высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска.- говорится в поздравлении. -