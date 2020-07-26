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  2. «Шахтер» разгромил «Смолевичи» благодаря дублю Яхшибоева и догнал БАТЭ в чемпионате Беларуси

«Шахтер» разгромил «Смолевичи» благодаря дублю Яхшибоева и догнал БАТЭ в чемпионате Беларуси

В Солигорске завершился заключительный матч 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Шахтер» без особых проблем разобрался со «Смолевичами» — 4:0.

«Горняки», учитывая разгромную победу БАТЭ над «Минском» (6:0) в этом туре, должны были также набирать три очка, чтобы не отпустить конкурента в борьбе за чемпионство. В итоге с этой задачей команда Юрия Вернидуба справилась более чем уверенно.

Открыть счет хозяева поля смогли уже на 9-й минуте, когда Никола Антича после отскока от защитника пушечным выстрелом с острого угла застал врасплох голкипера.

Если до перерыва молодые «Смолевичи» сумели сохранить интригу в противостоянии, то во втором тайме посыпались. Солигорчане выдали ударную десятиминутку, в течение которой трижды огорчили Артема Гомелько. Дважды оборону гостей оставил в дураках новичок «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на свой счет записал Юлиус Сзоке.

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Отметим, что для узбекистанского форварда это третий гол в трех матчах в футболке «желто-черных», а если точнее, то в четырех таймах. Учитывая, такую результативность Яхшибоева, уход Виталия Лисаковича, который по слухам уже на 99% игрок московского «Локомотива», не станет невосполнимой потерей. Кстати, белорусский форвард сегодня остался на скамейке запасных, а по официальной версии, высказанной Вернидубом после финального свистка, Виталий накануне почувствовал недомогание.

Яхшибоев благодаря дублю еще больше оторвался от Лисаковича в гонке бомбардиров — 12 голов против девяти. Столько же на счету нападающего Иона Николэеску, который также принадлежит «Шахтеру», но выступает в аренде за «Витебск».

Солигорчане догнали по набранным очкам БАТЭ и опережают борисовчан по дополнительным показателям. Замыкает тройку «Неман», который в субботу одержал минимальную победу над «Белшиной» (1:0) и отстает от лидеров на три балла, имея при этом перенесенную игру с «Минском» в запасе.

Ранее сегодня «Торпедо-БелАЗ» уверенно переиграл на выезде «Энергетик-БГУ» (4:1).

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 37 очка (19 матчей)

2. БАТЭ – 37 (19)

3. «Неман» – 34 (18)

4. «Динамо» (Минск) – 30 (19)

5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19)

6. «Витебск» – 29 (19)

7. «Энергетик-БГУ» – 29 (19)

8. «Динамо» (Брест) – 26 (17)

9. «Ислочь» – 26 (19)

10. «Рух» – 26 (19)

11. «Славия» – 23 (18)

12. «Слуцк» – 21 (18)

13. «Городея» – 19 (19)

14. «Минск» – 18 (17)

15. «Смолевичи» – 14 (18)

16. «Белшина» – 10 (19)

Фото: vk.com/fcshakhterby

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