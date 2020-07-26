«Шахтер» разгромил «Смолевичи» благодаря дублю Яхшибоева и догнал БАТЭ в чемпионате Беларуси

В Солигорске завершился заключительный матч 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Шахтер» без особых проблем разобрался со «Смолевичами» — 4:0.
«Горняки», учитывая разгромную победу БАТЭ над «Минском» (6:0) в этом туре, должны были также набирать три очка, чтобы не отпустить конкурента в борьбе за чемпионство. В итоге с этой задачей команда Юрия Вернидуба справилась более чем уверенно.
Открыть счет хозяева поля смогли уже на 9-й минуте, когда Никола Антича после отскока от защитника пушечным выстрелом с острого угла застал врасплох голкипера.
Если до перерыва молодые «Смолевичи» сумели сохранить интригу в противостоянии, то во втором тайме посыпались. Солигорчане выдали ударную десятиминутку, в течение которой трижды огорчили Артема Гомелько. Дважды оборону гостей оставил в дураках новичок «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на свой счет записал Юлиус Сзоке.
Яхшибоев благодаря дублю еще больше оторвался от Лисаковича в гонке бомбардиров — 12 голов против девяти. Столько же на счету нападающего Иона Николэеску, который также принадлежит «Шахтеру», но выступает в аренде за «Витебск».Солигорчане догнали по набранным очкам БАТЭ и опережают борисовчан по дополнительным показателям. Замыкает тройку «Неман», который в субботу одержал минимальную победу над «Белшиной» (1:0) и отстает от лидеров на три балла, имея при этом перенесенную игру с «Минском» в запасе.
Ранее сегодня «Торпедо-БелАЗ» уверенно переиграл на выезде «Энергетик-БГУ» (4:1).
Турнирная таблица Высшей лиги:
1. «Шахтер» – 37 очка (19 матчей)
2. БАТЭ – 37 (19)
3. «Неман» – 34 (18)
4. «Динамо» (Минск) – 30 (19)
5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19)
6. «Витебск» – 29 (19)
7. «Энергетик-БГУ» – 29 (19)
8. «Динамо» (Брест) – 26 (17)
9. «Ислочь» – 26 (19)
10. «Рух» – 26 (19)
11. «Славия» – 23 (18)
12. «Слуцк» – 21 (18)
13. «Городея» – 19 (19)
14. «Минск» – 18 (17)
15. «Смолевичи» – 14 (18)
16. «Белшина» – 10 (19)Фото: vk.com/fcshakhterby