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Сегодня завершилась спартакиада детско-юношеских спортивных школ по парусному спорту

В эти дни представители парусного спорта в буквальном смысле ждали с моря погоды – с 22 по 26 июля на Заславском водохранилище (в народе Минском море) на учебно-тренировочной базе Республиканского центра олимпийской подготовки по парусному спорту проходила спартакиада среди детско-юношеских школ страны. На соревнования приехали команды из Гомеля, Гродно, Минска и представители самого РЦОПа – всего 32 человека в возрасте от 8 до 17 лет. Ребята соперничали в нескольких классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7». Сегодня определились победители в каждом из этих видов. Портал sb.by посмотрел, как участники ловили попутный ветер.



Парусный спорт зависит от капризов погоды. Идеальные условия – солнце, тепло и, самое главное, – ветер. В последний соревновательный день его пришлось ждать. С самого утра команды прибыли на базу, чтобы подготовить суда к выходу на воду. К слову, на спартакиаду попали лучшие из лучших: ребята предварительно прошли отбор на базе своих школ. В предыдущие дни уже состоялось несколько гонок, в которых появились лидеры. Порой это целые семьи. Знакомимся с сестрами Михайлец – Иустине 11 лет, сестре Фелиции – 14. Девчонки смеются, что с водой на «ты» сколько себя помнят. Мама Наталья работает тренером в этом виде спорта в РЦОПе. Не мудрено, что почти все профессионально управляют судами. Уже четверо детей постигают эти навыки: помимо Иустины и Фелиции в семейном деле девятилетняя Антонина и 16-летний Игнат. Иустина, которая готовится к преодолению дистанции, рассказывают, что тренировки отнимают много времени:

– По сути, занимаюсь шесть раз в неделю. Это при том, что школу никто не отменял. Научилась совмещать спорт и уроки. В сезон тренируемся на Минском море, когда холодает, обязательно ходим в бассейн, бегаем. Нагрузки обязательны.




В этом виде спортсмен должен быть физически развит, силен. Эти критерии среди прочих называет председатель Белорусской федерации парусного спорта, старший тренер национальной команды Олег Сполан.

– Дети могут попасть в этот спорт с восьми лет. Чтобы управлять яхтой или участвовать в гонках, нужно понимать устройство судна, принцип действия паруса, веревки, владеть техникой. Поэтому соревнования проходят не по возрасту, а по виду лодки. К примеру, в классе «Оптимист» могут выступать ребята до 15 лет. «Кадет» – это парный тип, в яхте два человека до 17 лет, «Лазер» – олимпийский вид программы, но для юношей уменьшена площадь паруса, – объясняет нюансы Олег Юрьевич.





Раньше по олимпийской программе проходило семь гонок, длительных по времени. Сейчас, учитывая принцип зрелищности, уже несколько циклов они более короткие, но частые. Спортсмены соревнуются ближе к брегу, чтобы у зрителей была возможность наблюдать за происходящим. К тому же тенденция к монотипу – внешне, по конструкции яхты очень похожи друг на друга. Для равных условий спортсменов, так сказать. Как определяется победитель? Спортсмен должен пройти несколько участков от старта до финиша, сперва против, затем по ветру. Учитывается количество очков. Чем меньше их в сумме, тем лучший результат. Быстрее пришел – заработал один балл, если финишировал восьмым – на счету 8 очков. Таким образом определяются первые места как в индивидуальном, так и в командном зачетах.




К слову, скорости на воде приличные. Если переводить на мерки автомобилей, яхта может достигать и 50 километров в час! Такой экстрим подкупает, говорит 18-летний Иван Филиппович. Парень в спорте уже пять лет, достиг неплохих результатов. Несмотря на то, что в этом году подает документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники с довольно высокими баллами, любимое дело бросать не собирается:

– Это как наркотик. Причем самые непередаваемые эмоции не столько адреналин от самой гонки, сколько чувство соперничества, понимание, что придешь первым. А в соревнованиях хватает всякого. Помню, как в Геленджике порывы ветра достигали 36 метров в секунду. Мы перевернулись, чудом поставились. Там действительно страшно. Но мы целеустремленные, стойкие, терпеливые.





Сегодня несмотря на хорошую погоду ветра спортсмены так и не дождались. Провели несколько часов на воде, но финального заезда не состоялось. Поэтому итоги подводили по предыдущим соревновательным дням. В итоге среди команд первое место заняли ребята из СДЮШОР города Минска, на втором – РЦОП, затем Гродно и Гомель. В гонке класса «Оптимист» золото у Фелиции Михайлец. Девочка стала абсолютным лидером среди представителей этого вида – обогнала даже парней. Среди «Лазер 4.7» победа у Владислава Ушакова из Минской области, у «Кадетов» первыми стали Анна Лещинская и Евгений Жебровский Гродненской СДЮШОР «Неман».






К слову, с 28 по 31 июля на Заславском водохранилище пройдет Кубок Федерации парусного спорта в классе яхт «Оптимист». Пожелаем ребятам попутного ветра.




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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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