Премьер-министр рассказал о любимых местах отдыха в Беларуси

Нынешним летом из-за распространения коронавирусной инфекции многим пришлось скорректировать планы на отдых. Глава Правительства Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, что свой отпуск предпочитает проводить в Беларуси:

- Я и раньше особо не стремился за рубеж на отдых. Мне хватало служебных командировок, чтобы посмотреть, как живут в других странах. В Беларуси я больше люблю север, чем юг. Люблю Витебскую область, Браславские озера, Двинские пейзажи, леса, перелески. Очень люблю выезжать на берег реки, озера с палаткой, удочкой. Сейчас на это, к сожалению, нет времени. Но, надеюсь, до конца лет представится такая возможность.