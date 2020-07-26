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Белорусская экономика спокойно прошла острый период пандемии

Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». По его словам, в первую очередь благодаря тем решениям, которые были приняты и которые критиковались (в том числе и внутри страны отдельными силами) мы смогли избежать экономического хаоса:

- В принципе сейчас можно с уверенностью сказать, что мы экономически острую фазу пандемии прошли достаточно спокойно. Нам предрекали международные агентства серьезную рецессию и потерю от 4 до 6 пунктов ВВП по итогам года. Но я хочу сказать, что мы, наверное, поспорим с этими агентствами и есть основания надеяться, что их прогнозы не сбудутся. По крайней мере, уже по июню мы видим, что наша промышленность начала прибавлять. Мы начали увереннее продавать. И фактически за весь самый острый период мы потеряли 1,7 процента ВВП. Это в самую острую фазу, тогда, когда многие наши соседи потеряли от 5 до 10, включая страны с мощной экономикой в Евросоюзе.

На борьбу с коронавирусом из бюджета было выделено полмиллиарда рублей. Самую большую часть из этой суммы - порядка 123 миллионов рублей - забрала адресная помощь медицинским работникам, которые находились на передовой борьбы с COVID-19.

- Порядка 55 миллионов рублей на сегодняшний день пошло на компенсацию потерь для субъектов хозяйствования, - продолжил Роман Головченко. - Это рассрочки уплаты налогов, арендные каникулы, понижения ставок арендной платы. И этот процесс продолжается. В сумму в полмиллиарда вошли также льготные кредитования, которые выделялись предприятиям для поставок техники, пополнения оборотных средств в этот непростой период. Поэтому, как уже неоднократно говорил Президент, это не просто вертолетные деньги, которые раздали всем, и они ушли, условно говоря, в покупку валюты, в отдых, еще куда-то. Это деньги, которые остались в стране, которые помогли экономике выйти  кризиса. И в случае, если, не дай бог, будет или вторая волна, или затянется фаза выхода окончательного, то в бюджете хватает денег для того, чтобы и дальше решать эти проблемы.

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