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  2. «Это прорыв»: эксперты и чиновники о вводе БелАЭС в эксплуатацию

«Это прорыв»: эксперты и чиновники о вводе БелАЭС в эксплуатацию

В эфире телеканала ОНТ вышел сюжет «Атомные перспективы: как продвигаются работы по запуску БелАЭС?», где эксперты и чиновники прокомментировали грядущий ввод Белорусской атомной электростанции.  

 Как подчеркнул заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, от ввода Белорусской атомной электростанции ждут многого:

- Мы ожидаем новых технологий, мы ожидаем и создание новых рабочих мест, привлечение эффективности в те направления, которые являются на сегодня экологически чистыми, наиболее развитыми в мире. В принципе, Беларусь может быть одним из первых государств в мире и Западной Европе, на системе постсоветского пространства, которая переходит на новый этап зеленой энергетики. 

Экономическую составляющую проекта прокомментировал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк: 

- Цены на органическое топливо растут, атомная станция – это не на год, и не на 10, и не на 20 лет. Атомная станция – это на 60 лет наш проект, а с учетом того, что он будет совершенствоваться по мере эксплуатации, то это может быть на лет 80-100. Это прорыв. Во-вторых – это экономика. Мы рассчитаемся с кредитом, и экономика будет намного лучше по себестоимости выработки электроэнергии, чем на органическом топливе.

Тему подхватила аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Эксперт прокомментировала возможности экспорта белорусской электроэнергии, в том числе и непростые отношения в этой части с Литвой:

- Вероятно, правительство Литвы не смирится с появлением на энергетическом поле нового сильного государства. Вместе с тем мы видим выходы на внешние рынки. В качестве одного из возможных рынков могут быть украинские рынки после стабилизации внутреннего украинского рынка электроэнергии. Беларусь все-таки граничит не только с Литвой, но и с Латвией и Польшей. Что позволяет нам иметь выходы по западному направлению. Определенный энергодефицит есть в Калининградской области Российской Федерации. 
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