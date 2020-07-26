«Это прорыв»: эксперты и чиновники о вводе БелАЭС в эксплуатацию

В эфире телеканала ОНТ вышел сюжет «Атомные перспективы: как продвигаются работы по запуску БелАЭС?», где эксперты и чиновники прокомментировали грядущий ввод Белорусской атомной электростанции.

Как подчеркнул заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, от ввода Белорусской атомной электростанции ждут многого:

Экономическую составляющую проекта прокомментировал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк:Тему подхватила аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Эксперт прокомментировала возможности экспорта белорусской электроэнергии, в том числе и непростые отношения в этой части с Литвой: