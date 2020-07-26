Митинг в память о моряках флотилии прошел на берегу Березины, в городском поселке Паричи. При обороне и защите этого местечка в боях с немецкими оккупантами флотилия понесла потери, погибло немало моряков. Трагические события произошли как в 1941 году, когда сдерживались силы врага, так и 1944-м, когда уже шло освобождение. О судьбе Пинской флотилии известно не так много. Поисково-исследовательская работа помогает восстановить исторические факты.
Участие в митинге приняло руководство Паричского поселкового Совета, члены местного поискового отряда «Эстафета памяти», представители ОСВОД и Светлогорского участка ГИМС, а также гости – члены военно-исторических клубов, Светлогорской и Мозырской общественной организации «Белорусский союз офицеров» и Светлогорской ветеранской организации служащих морфлота, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины иерей отец Николай. Мероприятие было организовано по инициативе члена местного поискового отряда, библиотекаря Козловской сельской библиотеки Валентины Петровой, при поддержке коллектива Паричского Дома культуры. Понятное дело, активно откликнулись на событие местные жители.
После короткого митинга иерей отец Николай провел заупокойную литию, затем возложили цветы и венки к могиле погибших при защите населенного пункта. В память о краснофлотцах под военный ружейный салют на воды Березины спустили венки.
Мероприятие приурочено ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля.
Фото Вадима Кондрашонка, sn.by
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В Светлогорском районе почтили память Пинской (Днепровской) флотилии
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