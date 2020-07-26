Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве

По словам представителя республиканского МВД, случилось опрокидывание минивэна Toyota, за рулем которой была женщина 1984 года рождения. Всего в машине находились десять человек - трое взрослых и семеро детей. Пострадавшие доставлены в больницу, от полученных ранений ребенок пяти лет умер. Отмечается, что все находившиеся в микроавтобусе доставлены в больницу.По предварительным данным, в микроавтобусе были родственники, которые возвращались с отдыха на озере Чагытай. По сведениям полиции, дорога на этом участке ровная и асфальтированная, предположительно, опрокидывание случилось из-за превышения скорости. Дети в возрасте от трех до 13 лет ехали не в детских креслах.Как информировали в пресс-службе МЧС России, предположительно, в машине находились граждане Киргизии.Сейчас сотрудники полиции трудятся на месте ДТП, выясняются все обстоятельства инцидента. По данному факту начата проверка.В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что в результате аварии госпитализировали пятерых человек.

"Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, двух взрослых осматривают медики, вероятнее всего, их отправят на амбулаторное лечение", - рассказал представитель ведомства.