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Тремя матчами завершится 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня тремя матчами закроется 19-й тур национального футбольного чемпионата. РЦОР-БГУ встретится с «Торпедо-БелАЗом» (начало в 16.00). БАТЭ примет «Минск» (18.00). А «Шахтер» сыграет со «Смолевичами» (20.00).


Самый первый поединок дня вроде бы представляет наименьший интерес. Однако это только на первый взгляд. Да, в последнее время РЦОР-БГУ и «Торпедо-БелАЗ» сбоят. Но их игра и результаты в первом круге очень радовали. И вряд ли команды перестали лелеять надежды на медали после нескольких неудачных матчей. 

Разумеется, высокие задачи ставит перед собой и БАТЭ. В прошлом туре действующий чемпион прервал цепочку из трех матчей без побед, уверенно разобравшись в гостях с «Рухом» – 3:0. И сегодня, конечно, настраивается на то, чтобы продолжить в том же духе. «Минск» на прошлой неделе тоже одержал победу (над РЦОР-БГУ – 2:1). Но так или иначе находится внизу таблицы и решает приземленные задачи. Навязать сопротивление БАТЭ «горожане», пожалуй, способны. Однако отобрать очки – вряд ли. Бесспорным фаворитом считается команда Кирилла Альшевского.

Все очевидно для букмекеров и в последнем матче дня и тура. «Шахтер» подходит к сегодняшней игре, имея в активе впечатляющую беспроигрышную серию из 13 встреч (восемь побед, пять ничьих). А «Смолевичи» сражаются за выживание и недавно к тому же кардинально обновили состав. Однако без борьбы они точно не сдадутся. И опыт успешного противостояния «горнякам», причем относительно свежий, у этой команды есть. В матче первого круга эти соперники поделили очки – 0:0.

Пять матчей 19-го тура состоялись позавчера–вчера. «Славия» в меньшинстве ушла от поражения в игре против «Руха» в добавленное время – 3:3. «Витебск» одержал во многом ожидаемую победу над «Слуцком» – 2:0. «Ислочь» прервала серию из трех поражений, обыграв брестское «Динамо» – 2:0. «Неман» оказался сильнее «Белшины» – 1:0. А минское «Динамо» добилось победы в игре против «Городеи» – 1:0.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 34 очка (18 матчей), 2. БАТЭ – 34 (18), 3. «Неман» – 34 (18), 4. «Динамо» (Минск) – 30 (19), 5. «Витебск» – 29 (19), 6. РЦОР-БГУ – 29 (18), 7. «Торпедо-БелАЗ» – 27 (18), 8. «Динамо» (Брест) – 26 (17), 9. «Рух» – 26 (19), 10. «Ислочь» – 26 (19), 11. «Славия» – 23 (18), 12. «Слуцк» – 21 (18), 13. «Городея» – 19 (19), 14. «Минск» – 18 (16), 15. «Смолевичи» – 14 (17), 16. «Белшина» – 10 (19).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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