Эксперты из Университета Эдинбурга дали советы по питанию, которые позволяют продлить молодость и здоровье кожи, сообщает The Sun.
Как отмечают специалисты, вы можете без остановки испытывать разнообразные препараты по уходу за кожей, но реальный способ эффективной борьбы со старением — правильное питание.
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Доктор Рупи Ауйла рекомендовал соблюдать низкобелковую диету, уменьшая употребление богатой железом пищи, например, красного мяса.
При этом в рационе обязательно нужно включить продукты с высоким содержанием клетчатки, необработанные натуральные продукты и высококачественные жиры, такие как орехи и семена.
Кроме того, есть пища, которая помогает справиться с воспалительными процессами и прочими проблемами в организме. Это продукты, богатые антиоксидантами, коллагеном и минералами. Они благотворно сказываются и на состоянии кожи.
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Названы простые продукты для молодости кожи
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