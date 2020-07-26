Названы простые продукты для молодости кожи

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Как отмечают специалисты, вы можете без остановки испытывать разнообразные препараты по уходу за кожей, но реальный способ эффективной борьбы со старением — правильное питание.Доктор Рупи Ауйла рекомендовал соблюдать низкобелковую диету, уменьшая употребление богатой железом пищи, например, красного мяса.При этом в рационе обязательно нужно включить продукты с высоким содержанием клетчатки, необработанные натуральные продукты и высококачественные жиры, такие как орехи и семена.Кроме того, есть пища, которая помогает справиться с воспалительными процессами и прочими проблемами в организме. Это продукты, богатые антиоксидантами, коллагеном и минералами. Они благотворно сказываются и на состоянии кожи.