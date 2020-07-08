Сомнолог объяснила, чем опасен недосып для кожи

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Прежде всего недосып проявляется синяками и мешками под глазами. Хотя такие особенности могут обуславливаться генами, сон меньше восьми часов в сутки может усугубить проблему. Мешки под глазами появляются, когда пересушенная из-за нехватки сна кожа задерживает воду, чтобы оставаться увлажненной.Также из-за недосыпа кожа не вырабатывает достаточно коллагена, который препятствует появлению морщинок. Так, некачественный сон является причиной преждевременного старения и ухудшения состояния кожи. Исследования показали, что у людей, которые спят ночью менее пяти часов, регенерация кожного покрова сокращается на 30%.– отмечает специалист. Ученые также установили, что недосыпающие люди менее удовлетворены своим внешним видом.говорит сомнолог.Из-за неполноценного сна в организме вырабатывается гормон стресса кортизол, который вызывает обезвоживание. В результате кожа становится сухой. Кроме того, после такого сна у человека становится слабее иммунитет и появляется акне. Сомнолог рекомендует спать каждый день от семи до девяти часов и пить много воды, чтобы организм не обезвоживался.