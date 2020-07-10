Профессор назвала продукты, которые ускоряют старение

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Специалист советует в первую очередь сократить объем насыщенных животных жиров в рационе. Они есть в говядине, баранине, свинине. Любителям красного мяса лучше выбирать телятину или ягненка. Блюда из такого мяса можно есть не чаще 2–3 раз в неделю в умеренном количестве.Из птицы рекомендуется выбирать курицу и индейку. Обратите внимание, что при жарке мясо и рыба впитывают много жира – 50% от своего веса. Более того, при высоких температурах жир окисляется, что также вредит организму. При большом желании съесть жареное, лучше сначала отварить кусок мяса, а потом немного обжарить в растительном масле.Не употребляйте чрезмерное количество молочных продуктов. В молочном жире много насыщенных жирных кислот.Самая частая проблема – она же симптом раннего старения организма – это гипертония. Она наблюдается обычно при избыточном весе и чрезмерном количестве соли в рационе. Для этого достаточно регулярно есть ветчину, сосиски, бекон, ведь соли в них очень много.Исключите бесполезный белый хлеб и сахар. Можно есть только природный сахар из фруктов, но и здесь помнить о мере. Обратите внимание, что есть также очень сладкие фрукты с высоким гликемическим индексом – больше 70. Это виноград, дыня, бананы. Диабетикам их не стоит употреблять.При соблюдении рекомендаций по здоровому питанию уже через пару недель организм ответит положительными изменениями, уверены специалисты.