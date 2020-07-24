Врач назвала 5 правил, которые помогут сохранить красоту

Во главе угла, конечно, правильное питание. Оно влияет не только на нормальную работу внутренних органов, но и на состояние кожи.Кстати, если девушка ест только капусту, не доедает белковых продуктов, то на коллаген, который отвечает за молодость кожи, запасов не останется. Приоритеты организма пойдут на другое. Но употреблять коллаген только из пищевых добавок бесполезно. Он должен синтезироваться сам.Обязательно нужно высыпаться и идти ко сну до 12 ночи. После этого времени организм будет тратить очень много сил, чтобы приспособиться к внешним неблагоприятным условиям. Такой организм станет болеть и быстрее постареет, уверенна врач.Важно вести активный образ жизни.— рассказала доктор.Большое значение имеет употреблении воды в оптимальном количестве (она помогает коже оставаться гладкой и упругой) и поддержание баланса гормонов.— добавила доктор.