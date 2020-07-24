Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач назвала 5 правил, которые помогут сохранить красоту

Врач назвала 5 правил, которые помогут сохранить красоту

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала простые правила, которые помогут выглядеть хорошо и быть здоровым.

Во главе угла, конечно, правильное питание. Оно влияет не только на нормальную работу внутренних органов, но и на состояние кожи.



Кстати, если девушка ест только капусту, не доедает белковых продуктов, то на коллаген, который отвечает за молодость кожи, запасов не останется. Приоритеты организма пойдут на другое. Но употреблять коллаген только из пищевых добавок бесполезно. Он должен синтезироваться сам.

Обязательно нужно высыпаться и идти ко сну до 12 ночи. После этого времени организм будет тратить очень много сил, чтобы приспособиться к внешним неблагоприятным условиям. Такой организм станет болеть и быстрее постареет, уверенна врач.

Важно вести активный образ жизни.

«Хорошо и ежедневно работающая мышечная масса — своеобразный шредер (машина для уничтожения бумаги), который уничтожит гормоны стресса, добавит противовоспалительных средств, уверенности и, опять же, красоте коже. Потому что хорошо развитая мускулатура улучшает кровоснабжение и питание органов», — рассказала доктор.

Большое значение имеет употреблении воды в оптимальном количестве (она помогает коже оставаться гладкой и упругой) и поддержание баланса гормонов.

«После определенного возраста (а иногда и раньше) ничто не делает женщину такой молодой и красивой, как правильная гормонзаместительная терапия», — добавила доктор.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
На Филиппинах разбился военный вертолет
Совещание Президента с руководством Правительства, приложение «Голосую!» и расписание школьных каникул. Главное за четверг
Врач назвала 5 правил, которые помогут сохранить красоту
Rolling Stones опубликовали песню, которую ранее потеряли
Пакистанец поджег 14-летнюю племянницу за отказ выходить замуж за его сына
Фоторепортаж. Озеро Цаохай – «высокогорная жемчужина» Китая
В Индонезии парень за 20 лет получил 32 диплома
Apple заподозрили в обмане потребителей
Tesla работает над удешевлением своих электромобилей
В российской клинике после липосакции умерла пациентка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Визажист, фермеры, медик – как люди в сознательном возрасте рискнули и поменяли профессию
В Индии женщина помогла слепому догнать автобус и получила в награду дом
Какие новшества в нотариате ожидают граждан уже с января
Режиссер «Малыша на драйве» снимет фильм по рассказу автора «Головоломки» о призраке звезды немого кино
Есть что посмотреть: в Беларуси много прекрасных мест, которые могут удивить даже продвинутого туриста
На снимках Ганимеда нашли следы юпитерианской плазмы
Apple выпустила специальные iPhone под названием Security Research Device
Потомственные хлеборобы из Дрибинского района довольны: урожай в этом сезоне отличный
Продуктовый магазин в Испании украсили старинными амфорами І века
В мясорубке, на руках и кухонной мебели: опытные эксперты находят следы запрещенных веществ в самых неожиданных и сложнодоступных местах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
Завершена натяжка вантов железнодорожного мегамоста через реку Сицзян
В НХЛ появится новый клуб – «Сиэтл Кракен»
«Ювентус» неожиданно проиграл «Удинезе» в чемпионате Италии по футболу
На МКАД «Лада» врезалась в мотоцикл Suzuki: байкер в больнице
Рачков: в Беларуси вдохнули вторую жизнь во многие крупнейшие предприятия и бренды
Стали известны характеристики самого дешевого смартфона Huawei с поддержкой 5G
В Щучине очевидцы спасли из горящей квартиры двух девочек
Анестезиолог-реаниматолог — о противостоянии новой инфекции, победах медиков и планах на будущее
Сенатор: белорусы хотят жить в спокойной стабильной стране
Сможет ли концепция загородной жизни сформировать новые точки роста экономики
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женская революция, или Бабий бунт
В мексиканской пещере нашли самые древние следы пребывания человека в Северной Америке
Александра Саснович впервые проведет мастер-класс в Минске
Кухарев: объемы строительства жилья в Беларуси будут увеличиваться
Коронавирус не помешал: молодожены расписались на границе Швеции и Норвегии
Рачков призвал местные власти использовать соцсети для точечной работы с молодежью
Женщина пострадала при наезде Сadillac во дворе дома в Минске
БРСМ предлагает интенсив для молодых предпринимателей
В ГТК опровергли заявление литовцев о том, что очереди грузовиков на границе связаны с медленной работой белорусских таможенников
В Борисовской ЦРБ открылся ангиографический кабинет
Президент утвердил соглашение о займе в 90 млн евро между Беларусью и МБРР для финансирования реагирования на COVID-19
мнение
Юлия ПОПКО
Иммунитет на зависть
До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей смогут только органы принудительного исполнения
Белорусский торф предлагают применять в борьбе с коронавирусом
Кравченко принял участие в координационной встрече Беларусь – ЕС
Авторы
СКАНИРУЙТЕ