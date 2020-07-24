Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала простые правила, которые помогут выглядеть хорошо и быть здоровым.
Во главе угла, конечно, правильное питание. Оно влияет не только на нормальную работу внутренних органов, но и на состояние кожи.
Кстати, если девушка ест только капусту, не доедает белковых продуктов, то на коллаген, который отвечает за молодость кожи, запасов не останется. Приоритеты организма пойдут на другое. Но употреблять коллаген только из пищевых добавок бесполезно. Он должен синтезироваться сам.
Обязательно нужно высыпаться и идти ко сну до 12 ночи. После этого времени организм будет тратить очень много сил, чтобы приспособиться к внешним неблагоприятным условиям. Такой организм станет болеть и быстрее постареет, уверенна врач.
Важно вести активный образ жизни.
«Хорошо и ежедневно работающая мышечная масса — своеобразный шредер (машина для уничтожения бумаги), который уничтожит гормоны стресса, добавит противовоспалительных средств, уверенности и, опять же, красоте коже. Потому что хорошо развитая мускулатура улучшает кровоснабжение и питание органов», — рассказала доктор.
Большое значение имеет употреблении воды в оптимальном количестве (она помогает коже оставаться гладкой и упругой) и поддержание баланса гормонов.
«После определенного возраста (а иногда и раньше) ничто не делает женщину такой молодой и красивой, как правильная гормонзаместительная терапия», — добавила доктор.
Опубликовано:
2
Врач назвала 5 правил, которые помогут сохранить красоту
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter