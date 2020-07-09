Еще одна женская вещь из 80-х стала новым модным трендом

По данным экспертов моды, этот предмет гардероба был особенно популярен в 1980-е благодаря матери британского принца Уильяма, принцессе Диане. Тогда Диана сочетала ее с миди-юбками или широкими брюками в полоску, а также надевала платья-рубашки с тем же самым высоким воротником с оборкой.Подчеркивается, что одна из причин возвращения тренда на эту вещь – тенденция выбирать сдержанную, максимально закрывающую тело одежду, которая наметилась в 2019 году. Сейчас этому тренду следуют многие знаменитости, например модельер и писательница Алекса Чанг.



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