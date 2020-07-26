В День Военно-морского флота в Светлогорске открыли памятный знак «Братство четырех флотов»

Знак открыт на набережной Березины по инициативе ветеранской организации бывших военнослужащих ВМФ при поддержке районных властей, предприятий и организаций города.













На постаменте в центре композиции - два якоря, между ними - знак общества Военно-морского флота. По обе стороны от якорей - таблички с указанием флотов, которые были в Советском Союзе,- Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, Северный.

Открытие прошло в торжественной обстановке: с разрезанием красной ленточки, волнующим моментом сброса мантии, митингом, освящением по христианскому обряду и фотосессиями участников. Светлогорцы активно откликнулись на событие. Гости приехали из Мозыря, Речицы, Солигорска, Борисова, Жлобина.





- Непосредственно установка памятного знака заняла месяц. На решение же всех вопросов ушел год. Основные средства собрали члены районной организации ветеранов военных моряков, которая сегодня насчитывает 45 человек. Это люди разных возрастов и званий. Общеизвестно, что братство военных моряков - особого свойства, захотелось его, что называется, увековечить,- рассказал председатель общества ветеранов военно-морского флота Светлогорска Сергей Медведев.

Общественная организация в райцентре проводит воспитательную работу среди подрастающего поколения, функционирует клуб юных моряков, где есть галерея воинской славы. Члены организации - частые участники различных мероприятий, люди заметные и уважаемые.

Фото Андрея Силивончика (газета «Cветлагорскiя навiны»)