Премьер-министр об инфляции: «Мы находимся в прогнозных параметрах»

Об этом Роман Головченко заявил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»:

- Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная, то есть мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. Годовой рост потребительских цен не должен превышать 5 процентов. На сегодняшний день индекс роста потребительских цен с начала года - 103,2 процента. Причем по контролируемым ценам он еще ниже. Был период очень сложный, когда из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать инфляционные навесы. Начали подниматься цены, вы помните - имбирь, лимоны, гречка, еще что-то, ажиотажный спрос возникал. Поэтому пришлось срочно гасить эту ситуацию и регулятивными, и экономическими методами. Президент тогда очень жестко поставил вопрос, что, несмотря на все кризисные явления, порядок на ценовом рынке должен быть обеспечен. И он сейчас обеспечен.

По словам Премьер-министра, есть небольшой рост по плодоовощной продукции: цитрусовые, яблоки, картофель, капуста, лук. Но это сезонные явления. После уборки нового урожая цены на эти товары снизятся.

В этой связи Роман Головченко выразил недоумение высказываниями некоторых экспертов, которые очень активно комментируют действия Правительства и нагнетают напряженность. Мол, все плохо, Правительство сейчас включит печатный станок, будет эмиссия, начнет расти курс доллара и так далее.

- Для чего это делается? Зачем людям вливается такая информация в голову? На кого работают люди, которые каждый день или через день нагнетают эту напряженность? Уважаемые господа, успокойтесь. Все управляемо и контролируемо. Ажиотажа у нас нету. У нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять все социальные обязательства и выполнять программы развития, - подчеркнул Роман Головченко.