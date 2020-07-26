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Министр сельского хозяйства: урожай будет на много выше 2019 года

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко прогнозирует значительное превышение урожая зерновых в этом году над уровнем года прошлого. В вечернем эфире телеканал СТВ он рассказал о задачах и промежуточных итогах страды:

Фото из архива

- Необходимо в этом году убрать 2 млн. 200 тысяч гектаров хлеба. На сегодняшний день на полях убрано 10 процентов. Убрана 221 тысяча гектаров. Намолочено 814 тысяч тонн хлеба при урожайности 36,7 центнера с гектара. Мы видим прибавку 4,1 центнера к уровню прошлого года. Для уборки хлеба в стране мобилизованы все ресурсы. В уборке участвует 8,5 тысячи комбайнового парка, на сегодня его готовность 95 процентов. Все области отнеслись к подготовке очень тщательно. Хлеб стоит достойный и его надо убрать качественно.

Относительно прогноза итогового урожая министр предположил, что он будет на много выше 2019 года:

- В этом году ожидаем прибавку урожая зерновых 1,3 млн. тонн. На хлебной ниве сегодня по оценкам специалистов стоит хлеб 7,7 млн. тонн. Я хочу заверить: сегодня вся страна, области подготовились качественно к уборке этого хлеба. Стоит хороший урожай, и наша задача качественно его убрать. У нас все для этого есть. Предприятия обеспечены техникой, топливом. При такой погоде, которая стоит сегодня, мы можем убрать хлеб за 22 погожих дня. В день можем убирать по 4-5 процентов.

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Фото: Алина ЯНЧУР
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