Ивлеева заразилась коронавирусом и рассказала подробности

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По ее словам, COVID-19 проявился как простуда у ее супруга рэпера Алексея Узенюка (Элджея), а потом и у нее. Первые несколько дней они с мужем принимали средства от симптомов простуды. Когда спустя пять дней они потеряли вкус, то забеспокоились. У блогерши также появились насморк, головная боль и слабость.Как рассказала телеведущая, вкус пропал у отца Элджея. После сдачи теста коронавирус обнаружили у половины семьи.Ивлеева отметила, что ее самочувствие нормальное и терпимое, ведь вирус выявили почти сразу. Она переживает за то, чтобы у родителей не было никаких осложнений.Блогерша также призвала подписчиков обойтись без рекомендаций, так как они с супругом находятся под наблюдением докторов 24 на 7.Талеведущая также призвала подписчиков быть осторожными, так как вирус никуда не пропал.