Головченко рассказал, как будут расти зарплаты медработников и педагогов

На конец прошлого года в Беларуси было порядка 300 организаций реального сектора, где средняя зарплата была меньше 500 рублей. Сегодня таких всего 76, но это небольшие коммунальные или сельскохозяйственные организации. По каждому из них идет работа. Об этом рассказал Премьер-министр Роман Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»:

- Принимались в течение и прошлого года, и нынешнего решения по выплате надбавок для педагогов, которые работают в дошкольных учреждениях. Насколько я помню, по январю – июню их средняя зарплата составила порядка 680 – 700 рублей. В целом в бюджетной сфере мы имеем практически тысячу. Такого никогда не было по бюджетной сфере. За май зарплата составила уже порядка 1054 рубля. Я доложил Главе государства, что нам удается удерживать пропорцию, когда работники бюджетной сферы должны получать не менее 80 процентов от средней зарплаты по стране. Средняя зарплата у нас на сегодняшний день составляет 1188 рублей и выросла за полугодие на 7,8 процента. А если брать реальные располагаемые доходы населения, то это 105,4 процента. Мы должны выйти к 2025 году по двум самым большим резонансным категориям бюджетников - медицинские работники и педагоги - на пропорцию 150 и 100 процентов соответственно к средней зарплате по стране. Пока двигаемся в этом графике.