Фоторепортаж. Черничный фестиваль прошел в Полоцком районе

Кроме того, жюри определило победителей фотоконкурса «Черничный репортаж». Об итогах корреспонденту sb.by рассказала главный библиограф Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Надежда Калужонок, принимавшая участие в творческом состязании. Первое место занял Центр культуры Полоцка, второе - территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района, третье - Полоцкая районная централизованная библиотечная система.На фестивале у любителей сбора синей ягоды была возможность сдать ее заготовителям.Фото Надежды Калужонок, Тамилы Фархутдиновой, из архива Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района, Центра культуры Полоцка