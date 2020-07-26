Экофест «Полоцкая черника - 2020» провели в районе Боровуха-2 Полоцка в субботу. Для гостей организовали концертно-развлекательную программу с участием детских коллективов, конкурс цветочно-ягодных композиций, соревнования по сбору черники в лесах на территории района «Беги со вкусом». Для детей подготовили отдельную игровую зону и развлекательную программу «Черничное смузи» с участием ростовых кукол. В фито-баре «Сила черники» можно было попробовать угощения из ароматной ягоды. Мастер-класс и вернисаж организовал народный клуб художников-любителей «Белый холст».
Кроме того, жюри определило победителей фотоконкурса «Черничный репортаж». Об итогах корреспонденту sb.by рассказала главный библиограф Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Надежда Калужонок, принимавшая участие в творческом состязании. Первое место занял Центр культуры Полоцка, второе - территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района, третье - Полоцкая районная централизованная библиотечная система.
На фестивале у любителей сбора синей ягоды была возможность сдать ее заготовителям.
Фото Надежды Калужонок, Тамилы Фархутдиновой, из архива Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района, Центра культуры Полоцка
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Фоторепортаж. Черничный фестиваль прошел в Полоцком районе
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