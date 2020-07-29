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  2. Визит Лукашенко в бригаду спецназа внутренних войск, проведение национального экзитпола и награды врачам по всей стране. Главное за вторник

Визит Лукашенко в бригаду спецназа внутренних войск, проведение национального экзитпола и награды врачам по всей стране. Главное за вторник

Самые важные и интересные события и новости минувшего вторника в нашем традиционном дайджесте.

Главное

Главным событием вчерашнего дня стала встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Александр Лукашенко в разговоре с военнослужащими особо отметил: 

— Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны.

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Также во вторник Президент Беларуси поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием.

А вот премьер-министр Роман Головченко вчера побывал на предприятии «Могилевхимволокно», где все никак не начнется реализация второй очереди инвестиционного проекта. Руководитель Правительства приехал разобраться в причинах, почему это произошло. Здесь – подробности.

Важным событием вчерашнего дня также стал анонсированный на 9 августа национальный экзитпол. Проводить это исследование будут интервьюеры Молодежной лаборатории социологических исследований при Республиканском совете общественного объединения «Белорусский комитет молодежных организаций».

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К международной повестке. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел во вторник встречу с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком, где обсуждались перспективы дальнейшего развития диалога между странами.

Интересное

Во вторник по всей стране прошли чествования медицинских работников, которые внесли свой непосредственный вклад в борьбу с COVID-19. В Минске врачей награждали в городской ратуше. Здесь можно посмотреть яркий фоторепортаж с события.

В Минске вручили награды медработникам Минской области за борьбу с COVID-19

В Гомеле чествовали медицинских работников

В Витебске прошло чествование медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19
К слову, в Беларуси выздоровели 60 669 пациентов с COVID-19.

И еще немного новостей столицы – РУП «Белгеодезия» подготовило к изданию топографический план Минска и его окрестностей, а белорусские военные поздравили Героя Советского Союза с 104-летием.

Что касается других регионов, то в стране продолжается жатва. Так на Брестчине чествовали первый молодежный экипаж-тысячник, а в Витебском районе ввели в строй емкости для хранения 50 тысяч тонн зерна и линию по переработке рапса.

Перейдем к мировым новостям. Два мощных взрыва прогремели в ночь на вторник на авиабазе в городе Тикрит к северу от столицы Ирака Багдада. На базе размещены как иракские, так и американские военнослужащие.

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Кстати, эпопея с выходом нового фильма Кристофера Нолана продолжается. «Довод», премьера которого переносилась уже дважды, получил новую дату релиза в мире – конец августа. А в Беларуси он выйдет не раньше сентября.

Происшествия и криминал

Не обошелся вторник без локальных происшествий и аварий. При пожаре на ферме в Осиповичском районе погибло 19 телят.

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В этот же день в Минске при пожаре в общежитии погиб человек. Еще один мужчина упал с 10 этажа. Здесь – подробности.

Что касается международных новостей, то на юге Санкт-Петербурга столкнулись два грузовых поезда.

Спорт

В Минске вчера стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике в формате «Лёгкаатлетычных гульняў». Тут можно глянуть сочный фоторепортаж – как атлеты толкали ядро в центре Минска.

В остальном вторник оказался не богат на спортивные события. Белорусский футболист Кирилл Кириленко продолжит карьеру в донецком «Олимпике», а хоккеист Степан Фальковский подписал просмотровый контракт с минским «Динамо». Вот и Дмитрий Буйницкий продолжит карьеру в столичном хоккейном клубе.

Что еще глянуть и почитать

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Хорошего дня и добрых мыслей!

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