Соревнования по толканию ядра в Минске прошли в формате городского шоу

19 белорусских спортсменов соревновались возле Дворца спорта.

Соревнования по толканию ядра прошли возле минского Дворца спорта в формате городского шоу.

Как отметил во время открытия председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, все атлеты с грустью приняли новость о переносе Олимпийских игр, поэтому чемпионат страны был назначен именно на сроки главного старта четырехлетия.

Перед публикой и судьями выступили 19 спортсменов, среди которых была лидер сезона в мире Алена Дубицкая и один из ведущих спортсменов Алексей Ничипор.

К слову, Дубицкая победила, показав в своей лучшей попытке результат в 19,19 м. Как и Ничипор, который смог закинуть ядро на расстояние в 20,42 м.