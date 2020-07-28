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В Гомеле чествовали медицинских работников

Почетные грамоты и благодарности за добросовестный труд в системе здравоохранения города, а также вклад в борьбу с коронавирусом представителям лечебных учреждений вручил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Всего было поощрено более 40 человек. Мэр города тепло благодарил людей в белых в халатах за их очень важную миссию по сохранению здоровья людей.

Он подчеркнул, что помимо профессионализма медиков большую роль в этом играет материальная база лечебных учреждений, их техническое оснащение. Данный аспект находится под постоянным вниманием властей, происходит постоянное его обновление и пополнение. Один из убедительных примеров - прохождение мероприятия в центральной городской поликлинике, которая открылась для пациентов в текущем месяце, отличается высоким современным уровнем обслуживания. И эта созидательная работа продолжается - в ближайший период времени систему здравоохранения города ждут новые обретения, что дает свои результаты.

- За полугодие уровень детской смертности в Гомеле и прилегающем районе снизился наполовину в сравнении с аналогичным период прошлого года. Общий уровень смертности населения – около 11 на тысячу жителей, что также является неплохим по современным меркам показателем, - привел данные Петр Кириченко.

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