Перцов: национальный экзитпол 9 августа – чистой воды социология

В ходе презентации в пресс-центре Дома прессы предстоящего масштабного социологического исследования журналист sb.by поинтересовался у его организаторов, намерены ли они каким-либо образом взаимодействовать с самозванными «социсследователями» и «наблюдателями», которых некоторые участники предстоящих выборов призывают выйти в основной день голосования к избирательным участкам. По этому поводу Владимир Перцов сказал следующее:Руководитель представительства МГТРК «Мир» особо подчеркнул:Национальный экзитпол пройдет в Беларуси в день проведения президентских выборов – 9 августа. Его результаты в строгом соответствии с мировыми стандартами будут обнародованы не ранее чем через 20 минут после закрытия избирательных участков. Портал sb.by обязательно проинформирует о них своих читателей.