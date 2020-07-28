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  2. Перцов: национальный экзитпол 9 августа – чистой воды социология

Перцов: национальный экзитпол 9 августа – чистой воды социология

Участники национального экзитпола, который будет проходить 9 августа, намерены взаимодействовать только с теми организациями, которые имеют соответствующий опыт, квалификацию и необходимую аккредитацию на такого рода деятельность. Об этом сообщил директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси – инициатора проведения национального экзитпола – Владимир Перцов.


В ходе презентации в пресс-центре Дома прессы предстоящего масштабного социологического исследования журналист sb.by поинтересовался у его организаторов, намерены ли они каким-либо образом взаимодействовать с самозванными «социсследователями» и «наблюдателями», которых некоторые участники предстоящих выборов призывают выйти в основной день голосования к избирательным участкам. По этому поводу Владимир Перцов сказал следующее:

– Мы намерены взаимодействовать только с теми организациями, которые имеют соответствующий опыт, квалификацию и необходимую аккредитацию на такого рода деятельность. Во всех странах, которые себя называют цивилизованными, проведение любых социологических исследование подразумевает под собой определенный опыт, знания, аккредитацию, лицензии и т.д . Все остальное можно называть как угодно.


Руководитель представительства МГТРК «Мир» особо подчеркнул:

– Мы говорим сегодня о конкретном социологическом исследовании, проводимом по общепринятым международным стандартам. Оно никак не относится к политической борьбе, проведение нашего экзитпола никак не влияет на выбор избирателя, так как такое исследование проводится по выходу избирателя из избирательного участка, на расстоянии от участка, и данные этого исследования оглашаются лишь после закрытия избирательных участков. Поэтому это чистой воды социология. А вот то, о чем говорят некоторые участники выборов, наверное, это элемент их предвыборной кампании, возможных каких-либо провокаций. Думаю, оценки делать нашим зрителям и читателям.

Национальный экзитпол пройдет в Беларуси в день проведения президентских выборов – 9 августа. Его результаты в строгом соответствии с мировыми стандартами будут обнародованы не ранее чем через 20 минут после закрытия избирательных участков. Портал sb.by обязательно проинформирует о них своих читателей.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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