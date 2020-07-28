При пожаре на ферме в Осиповичском районе погибло 19 телят

Пожар произошел около часа ночи во вторник 28 июля в агрогородке Протасевичи, сообщили в Могилевском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pixabay, носит иллюстративный характер

Горел деревянный телятник на территории молочно-товарной фермы "Протасевичи" ОАО "Осиповичиагропромтехснаб".

В результате пожара уничтожено 45 кв. м. кровли, повреждены стены телятника. Погибло 19 телят в возрасте одного месяц, проинформировали спасатели.

Сотрудниками МЧС совместно с работниками фермы 14 телят были спасены.

Причина пожара устанавливается.