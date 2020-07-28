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Лукашенко: первейший и наиважнейший вопрос - сохранить страну

Наиважнейшим вопросом является сохранение страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

- Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента - второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший - сохранить страну, - заявил белорусский лидер.

Как сообщалось, во время общения с военнослужащими Президент выразил убеждение в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.

- Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны, - подчеркнул глава государства.

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