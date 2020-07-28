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Иракская авиабаза подверглась ракетному удару

Два мощных взрыва прогремели в ночь на вторник на авиабазе в городе Тикрит к северу от столицы Ирака Багдада. На базе размещены как иракские, так и американские военнослужащие.


После взрывов на территории базы возник сильный пожар, который был локализован прибывшими бригадами гражданской обороны. По предварительным данным, пострадавших нет.

Телеканала  Al Sumaria сообщил, что произошла детонация хранившихся боеприпасов. Между тем, по информации Sky News Arabia, база подверглась ракетному обстрелу.

Инцидент на военных объектах стал вторым в Ираке за несколько часов, передает ТАСС. Ранее три снаряда разорвались на территории базы Эт-Таджи под Багдадом, где также находятся американские военные. Пострадали оружейные мастерские, а также армейский вертолет.

Базы, где находятся иностранные военные, в последние месяцы неоднократно подвергались обстрелам. Их интенсивность значительно возросла после убийства в результате удара ВВС США в начале января в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения элитных частей армии Ирана Касема Сулеймани.

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Фото: РЕЙТЕР
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