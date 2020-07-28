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Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в Беларуси не раньше сентября

Эпопея с выходом нового фильма Кристофера Нолана продолжается. Многострадальный «Довод», премьера которого переносилась уже дважды, получил новую дату релиза.

Киностудия Warner Bros. официально объявила, что картина выйдет 26 августа. При этом, по информации Deadline, в первый день проката триллер покажут в 24 странах, среди которых Латвия, Литва, Эстония и Украина.

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Релиз в США запланирован на 3 сентября, а зрители в России и Беларуси увидят новую работу культового режиссера только 10 сентября. Дата выхода в Китае пока не названа.

Первоначально «Довод» должен был выйти на широких экранах 17 июля, однако из-за пандемии премьеру сперва перенесли на 31 июля, а затем на 12 августа. Сам Нолан настаивает на скорейшем выходе боевика, но Warner Bros. боится потерять деньги и ожидает более благоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

«Довод» – 11-й по счету полнометражный проект Кристофера Нолана в качестве режиссера. Сюжет картины держится в строжайшем секрете. Известно, что в центре сюжета герой Джона Дэвида Вашингтона, который сражается за спасение мира, путешествуя через сумрачные реалии международного шпионажа. Вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Он сталкивается с инверсией – специальной техникой управления временем.

Помимо Вашингтона в «Доводе» снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи и другие.

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