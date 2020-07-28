18-летний парень ехал по трассе на электросамокате и попал под колеса автомобиля

Авария произошла вечером в понедельник 27 июля на 250 км автодороги М6 «Минск-Гродно-граница Беларуси», сообщили в Следственном комитете.





33-летний водитель за рулем Citroen С8 совершил наезд на 18-летнего парня, двигавшегося в попутном направлении на электросамокате.

По информации СК, в результате ДТП молодой человек получил тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу. Установлено, что парень двигался по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».