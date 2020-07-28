Хоккей. Фальковский подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»

Белорусский хоккеист Степан Фальковский подписал просмотровый контракт с минским «Динамо», пишет «БХ».

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний защитник продолжит карьеру в стане «зубров», однако, по данным «БХ», игрок и клуб пока заключили просмотровое соглашение. По итогам просмотра тренерский штаб белорусского постпреда в КХЛ определит, предлагать ли Степану полноценный контракт.

Фальковский последние пять лет выступал в Северной Америке, в основном в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Габаритный защитник был выбран «Калгари Флеймз» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 186-м номером, однако в сильнейшей лиге мира так и не дебютировал. В 2018-м он провел семь матчей за сборную Беларуси на чемпионате мира.