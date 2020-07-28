На Брестчине чествовали первый молодежный экипаж-тысячник

Жатва в Брестской области набирает обороты. Убрана треть площадей. Ширится круг экипажей комбайнеров, намолотивших свыше тысячи тонн зерна, а также водителей, преодолевших этот рубеж на перевозке урожая от комбайнов. Сегодня в СПК "Осовецкий" Дрогичинского района чествовали механизаторов Владимира Медведя и Николая Кривецкого, которые первыми среди молодежных экипажей области выдали из бункера комбайна тысячную тонну зерна. Трудятся они на высокопроизводительной машине КЗС-16. Убирают хлеб качественно, до зернышка.

Поздравить осовецких героев жатвы и вручить награды, подарки прямо в поле приехали председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич, руководитель Дрогичинского района Александр Дорошенко, председатель СПК "Осовецкий" Станислав Цинкус, представители других структур.

По урожайности зерновых и зернобобовых культур "Осовецкий" в нынешнем сезоне в лидерах на Брестчине. С каждого гектара здесь собирают в среднем по 72,8 центнера зерна. Чтобы получить такой щедрый каравай, в хозяйстве строго выдержали все требования технологии. Качественно и в оптимальный срок провели сев, внесли достаточно удобрений, обеспечили должный уход за растениями, и нива порадовала налитым колосом.

От комбайнеров, задействованных на уборке, такой урожай требует особого мастерства. Убрать хлеб важно без потерь, и с этой задачей в "Осовецком" справляются. Сжали половину площадей. В закромах уже более 5,5 тысячи тонн нового урожая. К финишу жатвы, по прогнозам специалистов агрономической службы, этот объем должен как минимум удвоиться. Виды на еще не убранный хлеб тоже прекрасные.

Всего на жатве в СПК "Осовецкий" задействовано восемь комбайнов. К тысячному рубежу по намолоту после Владимира Кривецкого и Николая Медведя приближаются другие экипажи. 12 единиц техники заняты на отвозке зерна. Звено операторов зерносушильного комплекса во главе с Петром Романюком дорабатывает почти весь собранный урожай.





Фото Павла Малыщицкого