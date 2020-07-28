Хоккей. Дмитрий Буйницкий вернулся в минское «Динамо»

Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий продолжит карьеру в минском «Динамо», информирует пресс-служба «зубров».

23-летний нападающий заключил со столичным клубом односторонний контракт на один год.

Прошлый сезон форвард начинал в магнитогорском «Металлурге», с которым у него было подписано трехлетнее соглашение. Однако из-за травм он провел всего девять матчей в КХЛ, в которых набрал 1 (0+1) результативный балл, а в конце декабря перебрался в «Авангард». При этом за омичей белорус так и не сыграл.

Буйницкий уже выступал за минское «Динамо» в 2014–2019 годах с временными отъездами в одноименный фарм-клуб из Молодечно и канадский «Квебек Ремпартс»