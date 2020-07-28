Головченко на "Могилевхимволокно": необходимо, чтобы успешно работали не участки, а все предприятие полностью

Крупнейшее промышленное предприятие Могилевщины сравнительно недавно – в декабре 2018 года – завершило первый этап модернизации. Производство полиэфирного волокна стало осуществляться с применением новой передовой технологии (так называемый «конжугейт»), которую не использует никто ни в Беларуси, ни в странах СНГ.

Реализация второй очереди инвестиционного проекта предусматривала строительство технологически увязанных между собой установок непрерывной линии поликонденсации полиэтилентерефталата и линий по производству полиэфирной продукции. В итоге – как планировалось – ОАО «Могилевхимволокно» смогло бы успешно конкурировать со своей продукцией на рынках Европы. Однако ко второму этапу модернизации на предприятии пока так и не приступили. Руководитель Правительства приехал разобраться в причинах, почему это произошло. О том, что тема эта волнует работников предприятия, можно судить и по встрече с трудовым коллективом, во время которой один из вопросов касался затормозившей пока модернизации – мол, не получится ли так, что намерения ими и останутся? Забегая чуть вперед, можно сказать категорично – нет.

Роман Головченко, отвечая на вопросы журналистов, отметил:

- По поручению Главы государства прибыл на предприятие, чтобы на месте разобраться с тем, почему возникли проблемы с выполнением ранее намеченных планов по второму этапу модернизации. Первый этап уже реализован. И дает неплохие результаты. Так почему пробуксовка? Дело в том, что меняется конъюнктура, стоимость сырья. Те планы, которые были раньше, оказались слишком масштабными. Надо быть более осторожным и более выверенным в принятии решений. С руководством концерна Белнефтехим, области, города обсудили, по какому пути пойти, чтобы выполнить поручение Президента по дальнейшей модернизации ОАО «Могилевхимволокно». И сделать это менее рискованным – как для предприятия, так и для бюджета. Эти вопросы и обсуждали. Сейчас самое важное – найти пути для вывода работы ОАО на прибыльную работу. Чтобы успешно работали не какие-то отдельные участки, как сейчас, а «Могилевхимволокно» полностью. Речь идет об оптимизации в целом. Мы рассматривали вопрос о модификации проекта. Возможно, это будет не один проект, а несколько. Сейчас заканчивается формирование бизнес-планов. С руководством концерна Белнефтехим, руководством предприятия мы обсуждали график – как все сделать в наиболее сжатые сроки и как можно быстрее приступить к практической реализации. Поручение Президента будет выполнено.