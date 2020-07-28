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На юге Санкт-Петербурга столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

"В 14:39, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Малая Балканская, ж/д станция грузовая Купчинская, касательное столкновение двух грузовых составов № 3812 и № 1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту", – сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи проинформировали, что в результате инцидента пострадали два человека.

"Двоим понадобилась медицинская помощь. Один отказался от госпитализации, второго доставляют в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести", – рассказала собеседница информационного агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что во время инцидента пострадал машинист одного из поездов. Эту информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России. В то же время в РЖД заявили, что пострадавших нет, а само столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов.

"В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано. В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский", – отметили в компании.
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