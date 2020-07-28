На юге Санкт-Петербурга столкнулись два грузовых поезда

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ТАСС

, – сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи проинформировали, что в результате инцидента пострадали два человека., – рассказала собеседница информационного агентства.Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что во время инцидента пострадал машинист одного из поездов. Эту информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России. В то же время в РЖД заявили, что пострадавших нет, а само столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов., – отметили в компании.