В Витебском районе ввели в строй емкости для хранения 50 тысяч тонн зерна и линию по переработке рапса

Массовая жатва в Витебской области еще не началась – убрано меньше пяти процентов площадей. Горячая пора впереди, и к ней в Витебском районе приурочили ввод емкостей для хранения зерна, маслосемян рапса и бобовых в Курино и Яновичах. Новые объекты являются частью комбикормового производства Витебской бройлерной птицефабрики, которая до сих пор по всему региону арендовала емкости под хранение зерна.

В Курино, помимо хранилищ, запустили линию по переработке масличных культур производительностью 23 тонны в час. Все, что вырастили, теперь будут сами перерабатывать и использовать для производства комбикормов. Озимый рапс, кстати, в хозяйствах птицефабрики убран на 73% площадей с урожайностью 33,8 центнера с гектара, при хорошей погоде работы осталось на три дня. Колосовые убирают пока выборочно – сжали всего 258 гектаров, впереди уборка 11 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а это почти 40% от того, что посеяно в Витебском районе. В поле выйдут 35 зерноуборочных комбайнов, два из них купили к этому сезону.

Генеральный директор птицефабрики Анна Норкус рассказала:

– Открытые сегодня объекты – часть огромной программы развития всего предприятия, которая разработана с перспективой до 2025 года. Я безмерно рада, что у нас получилось открыть зерносушильный комплекс своевременно – как говорят, дорога ложка к обеду. Теперь сельчане могут не волноваться и спокойно убирать урожай: все зерно можно высушить и сохранить на месте. Это даст возможность снизить себестоимость продукции.

Бройлерная птицефабрика – валообразующее предприятие района, лидер в сельскохозяйственной отрасли, в том числе по производству молока. Его сельскохозяйственное направление включает три агрокомплекса: имени М.Ф. Сильницкого, «Яновичи» и имени М.Ф. Шмырева. Все они работают автономно, в каждом своя кормовая база, молочно-товарные комплексы, зерносушильные хозяйства, которые являются неотъемлемой частью комбикормового завода. Интеграционный путь развития, который выбрала фабрика, позволяет получать высокие результаты. На предприятии понимают: сегодня нельзя заниматься одним видом продукции. Когда мясо птицы востребовано меньше, выручает животноводство. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев считает такой подход верным:

– Здесь выстраивается технология замкнутого цикла. Все помнят времена, когда производили 16 тысяч тонн мяса птицы, сейчас подошли к цифре в 60 тысяч тонн и уже ведут разговор о 90 тысячах. Это серьезная прибавка для предприятия, не каждая область позволит себе определить инвестиционные вложения, чтобы прирасти таким количеством мяса. Для этого нужно создать последовательно всю инфраструктуру.

По мнению Николая Шерстнева, коллективу нужно морально готовиться к цифре в 150 тысяч тонн зерна, чтобы быть полностью независимыми. Сейчас фабрика обеспечивает себя зерном на 50%, а при таких объемах производства нужна гарантированная стабильность. Пока это звучит как фантастика, но через три года планы могут стать реальностью.